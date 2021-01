Piromani scatenati nella notte contro l’auto di Serena Enardu

Sul posto i Vigili del Fuoco, il rogo ha danneggiato la parte anteriore del veicolo

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio autovettura in sosta nel centro abitato, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l'area e la sede stradale. Si tratta dell’auto di Serena Enardu (è il secondo attentato da parte di ignoti nei confronti della donna). Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari, è intervenuta intorno alle 22:30, per l'incendio di un'autovettura in sosta nella via Giovanni Falcone a Quartu Sant'Elena.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e con un'Aps hanno spento il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti, messa in sicurezza l'area e la sede stradale, hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo (quasi certamente di origine dolosa). Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando stazione di Quartu Sant'Elena e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Quartu Sant'Elena per le indagini di loro competenza.