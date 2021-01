Capoterra. Chiude classe della scuola primaria dopo una positività al Covid

Stop alle lezioni sino al 2 febbraio

Di: Giammaria Lavena

A Capoterra chiude una classe del plesso scolastico di Su Loi, dopo il riscontro di una positività da coronavirus. Lo fa sapere il sindaco Francesco Dessì tramite una nota sulla pagina del Comune.

"Il sindaco, preso atto che è stato rilevato un caso di positività al Covid-19, ordina in via precauzionale con decorrenza dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021, in attesa delle indagini epidemiologiche, la chiusura del locale scolastico utilizzato dalla classe terza sezione A della scuola primaria, facente capo al secondo Circolo Didattico di Capoterra, plesso di Su Loi e la conseguente interruzione dell’attività didattica in presenza della classe interessata e dei rispettivi docenti", si legge.