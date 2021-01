Covid, paziente positivo al virus operato d’urgenza per una vena ostruita: intervento al Santissima Trinità

Importante intervento di chirurgia vascolare al nosocomio di Is Mirrionis su paziente affetto da Coronavirus. Il Nosocomio cagliaritano verso un nuovo reparto di ortopedia per pazienti no Covid

Di: Alessandro Congia

La sanità sarda continua a dimostrare eccellenza e professionalità. Grazie alla collaborazione tra l'Ospedale Covid Santissima Trinità e l'Ospedale Brotzu la notte scorsa è stato eseguito intervento chirurgico d'urgenza, su un paziente ricoverato in Terapia intensiva, affetto da ostruzione arteriosa dell'arteria iliaca.



Con il coordinamento delle due direzioni sanitarie l'intervento è stato effettuato presso la sala operatoria Covid del Santissima dall'equipe chirurgica della Chirurgia vascolare del Brotzu, coadiuvata dall'equipe infermieristica della Chirurgia Generale del Santissima Trinità.



E la collaborazione, ormai collaudata tra i due nosocomi, si amplia ulteriormente: lunedì, molti pazienti ortopedici no covid del Brotzu - in atttesa di intevento - verranno trasferiti verso il nuovo reparto di Ortopedia che, entro domenica sarà allestito al Santissima Trinità con dei precisi percorsi puliti per la degenza dei nuovi pazienti - negativi al virus - in totale sicurezza.



(nella foto, Raffaele Sechi - Capo Dipartimento Chirurgia Generale Santissima Trinità di Cagliari)