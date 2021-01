Positivo per Ats, è deceduto nel 2008. Il sindaco ai complottisti: "Un semplice errore"

Il sindaco Lubinu: "Esiste in Sardegna una persona che ha lo stesso nome e cognome, nata lo stesso giorno, mese e anno ma in un altro Comune"

Di: Redazione Sardegna Live

Ha fatto scalpore, nei giorni scorsi, la notizia che l'Ats aveva dichiarato positivo al coronavirus un cittadino di Ossi morto addirittura nel 2008. Complottisti e negazionisti si erano scatenati sul web avanzando le proprie perplessità e i dubbi su un'emergenza pandemica, a loro dire, studiata a tavolino.

Nessuna macchinazione, in realtà. A spiegarlo è il sindaco del paese del Sassarese, Pasquale Lubinu, che è opportunamente tornato sulla vicenda per fare chiarezza e fugare ogni ombra. "Ovviamente si è trattato di un errore e mi dissocio totalmente da coloro che hanno usato questo dato di fatto per avvalorare teorie complottiste o sciocchezze sesquipedali", esordisce il primo cittadino. "Esiste in Sardegna una persona che ha lo stesso nome e cognome, nata lo stesso giorno, mese e anno ma in un altro Comune appartenente a una “Asl” diversa".

"Il caricamento dei dati da parte degli operatori - spiega Lubinu - avviene utilizzando il codice fiscale, il quale identifica univocamente il paziente, tuttavia, se non si è in possesso del codice fiscale i dati vanno inseriti manualmente, nome, cognome, ecc. e viene generato il codice fiscale, qui è stato fatto l’errore da parte di un operatore di un’altra struttura che non sa nemmeno dov’è Ossi. Fine della storia".

"Il problema che rimane è il fatto che in elenco ci sono solo 10 positivi e nei 10 positivi ve ne sono almeno 3 che non lo sono più, poi mancano altri positivi di cui sono a conoscenza diretta perché mi hanno telefonato, poi nell’elenco non c’è nessuno in quarantena, cosa abbastanza improbabile e così via. Comunque adesso è attivo un canale diretto per risolvere eventuali incongruenze. Capisco benissimo che si sta lavorando in condizioni difficili, che tra le Usca, medici MG e altre strutture ci sono problemi e ritardi, ovviamente questo si ripercuote anche sul mio lavoro di sindaco tenuto a dare risposte ai cittadini. Niente teorie complottiste, no vax o sciocchezze simili, ma un errore umano nel caricamento manuale dei dati".