Università sempre più cardioprotetta: installato un Dae in memoria del prof Alberto Nori

Il docente a contratto, scomparso improvvisamente un anno fa. Alla cerimonia con il rettore presenti i familiari del professore

Di: Alessandro Congia

“Dovete essere orgogliosi di avere avuto un figlio così. Non lo conoscevo personalmente, ma chi lo ha conosciuto ne parla come di una persona vivace, che amava la vita ed era appassionato all’insegnamento. Gli studenti volevano davvero bene a vostro figlio, e noi lo ricorderemo sempre, anche in questo modo”. Così Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari, si è rivolta ai familiari di Alberto Nori, il docente di Logopedia scomparso improvvisamente un anno fa a seguito di un malore poco dopo aver concluso una lezione.

L’occasione dell’incontro tra la prof.ssa Del Zompo e i genitori del docente, Antonio e Angela, la moglie Marianna, la sorella Marianna e altri parenti, è stata l’installazione di un defibrillatore accanto all’Aula rossa della Cittadella universitaria di Monserrato.

L’apparecchio è stato donato dalla DAB con la collaborazione delle associazioni studentesche Reset UniCa e Farmacia politica, che avevano avviato una raccolta fondi per arrivare a questo risultato. Al breve ricordo di questa mattina erano presenti anche i loro rappresentanti, e Sara Usai, rappresentante del Senato Accademico.

Il defibrillatore attivato in memoria del professor Nori si aggiunge agli otto donati a settembre del 2020 dal Rotary Club Cagliari e dal Rotary Club Cagliari Anfiteatro, e agli altri già presenti nei corridoi e nelle aule di tutte le facoltà dell’ateneo. “Dobbiamo fare di tutto per prevenire – per quanto possibile - queste morti improvvise – ha aggiunto la prof.ssa Del Zompo, ricordando l’impegno per la cardioprotezione per chiunque frequenti l’ateneo cagliaritano - perché il valore della vita è fuori discussione”.

Alberto Nori, giovane docente a contratto nel corso di laurea in Logopedia è morto il 24 gennaio 2020 a soli 39 anni dopo aver appena finito di tenere una lezione nella Cittadella universitaria di Monserrato, dove insegnava Logopedia.

Il dottor Nori era molto conosciuto ad Alghero e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Gli studenti e i colleghi lo ricordano come una persona professionale e sorridente, sempre pronto a scambiare una battuta. Amante della natura, insegnava logopedia e aveva instaurato un rapporto speciale con i suoi allievi.