Brotzu, nuove postazioni per i tamponi drive in: ecco come funziona il servizio in via Peretti

La nuova postazione è facilmente raggiungibile attraverso un percorso segnalato in giallo nel manto stradale; vi si accede in auto dalla rotatoria di via Peretti o, a piedi, dalla vicina fermata dell’autobus

Di: Alessandro Congia

Tamponi su appuntamento: da lunedì 25 gennaio 2021, presso il Presidio Ospedaliero San Michele dell'Arnas G. Brotzu di Cagliari, saranno operative due nuove postazioni per i tamponi drive through dedicate esclusivamente ai pazienti che accedono all’ospedale per un ricovero programmato o altre prestazioni per le quali sia necessario eseguire il test Covid-19.

I pazienti verranno preventivamente contattati dal reparto cui devono accedere per concordare l’appuntamento (saranno indicate la giornata e l’apposita fascia oraria).

È fondamentale che venga rispettato l’orario assegnato dall’operatore per evitare inutili attese e formazione di congestione stradale. Il mancato rispetto di tale indicazione potrebbe non garantire l’esecuzione del test programmato. In caso di eventuali necessità si potrà comunque contattare il reparto di riferimento.

