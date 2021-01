Truzzu: "A marzo vaccini per la popolazione"

"Ipotesi di terminare entro settembre"

Di: Redazione Sardegna Live

"Le vaccinazioni per la popolazione inizieranno a marzo, con l'ipotesi di riuscire a vaccinare tutti entro fine settembre se verranno rispettate le date di consegna e le quantità di dosi programmate. A piccoli passi riusciremo a tornare alla nostra vita". Lo ha scritto su Facebboki il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, collegato in videoconferenza con il commissario Arcuri e i sindaci metropolitani per una riunione di aggiornamento sul fronte vaccini.

"Il commissario ha accolto la proposta di un nostro coinvolgimento organizzativo - prosegue Truzzu -, soprattutto in considerazione del fatto che nelle città metropolitane vive il 40% della popolazione".