Ai domiciliari per atti persecutori verso una donna, si ubriaca e aggredisce la madre: arrestato

E' successo a Sardara. L'uomo avrebbe aggredito la madre 82enne: è stato trasferito alla casa circondariale di Uta

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Sardara, i carabinieri della locale Stazione e di quella di San Gavino Monreale hanno tratto in arresto un 52enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico. Egli era già stato più volte denunciato per atti persecutori nei confronti di una donna che aveva avuto una breve relazione con lui. Era arrivato al punto di dar fuoco alla macchina di lei, distruggendola.

Il primo provvedimento del Gip era stata l’imposizione di un divieto di dimora nella sua abitazione a Sardara, dove anche la vittima vive. In considerazione del fatto che i carabinieri avevano documentato come l’uomo contravvenisse a tale prescrizione, il giudice era intervenuto ancora, con una misura cautelare che aveva disposto gli arresti domiciliari presso la casa della madre.

Ieri pomeriggio dalle 15 alle 18,30, presso l’abitazione di residenza, a più riprese e in evidente stato d’ebbrezza, avrebbe aggredito verbalmente e minacciato di morte la madre 82enne convivente, costringendola a chiudersi a chiave in una stanza, dove comunque sarebbe stata raggiunta dall'uomo, che, dopo aver sfondato la porta, le avrebbe procurato nel corso dell’azione dei lividi alle mani. A quel punto, chiamati dai vicini, sono intervenuti i carabinieri che hanno portato via l’uomo di forza e lo hanno arrestato. Ora si trova alla casa circondariale di Uta.