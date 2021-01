Buone notizie a Galtellì: calano ancora i contagi. Trenta i cittadini positivi

Altre sette guarigioni nel paese, ma il sindaco tiene alta la guardia: "Ancora lontani dallo scrivere la parola fine". Il 6/7 febbraio screening di massa

Di: Giammaria Lavena

Calano ancora i contagi a Galtellì. Sono adesso 30 i cittadini positivi al coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Giovanni Santo Porcu tramite un post condiviso sui social.

"Continuano a scendere le positività al Covid - fa sapere il primo cittadino - rispetto ad una settimana fa, - 7 e quindi ci assestiamo a 30 casi. Nelle positività non abbiamo casi critici, e solo una concittadina ricoverata che ad oggi mostra comunque sensibili miglioramenti. La maggior parte son casi riscontrati nel periodo natalizio e di fine anno, con soli 4 casi segnalati nel 2021, subito circoscritti grazie al servizio ambulatoriale".

"Diversi i concittadini che in questo fine settimana eseguiranno il tampone molecolare con l'auspicio che sia negativo dopo tanto tempo - prosegue -. In quasi tutti i casi riscontrati i bambini sono i primi che si negativizzano e comunque trascorrono la quarantena proprio in maniera tranquilla, gli anziani e coloro che magari hanno qualche altra patologia tardano un po' di più, alcuni purtroppo sono 25 giorni chiusi in casa".

"Con tutti loro ci sentiamo spesso, e devo riscontrare che Ats rispetto all'inizio ha molto migliorato la presenza sul campo - sottolinea -, esegue in maniera puntuale i tamponi, periodicamente telefonicamente chiedono dello stato di salute, spesso eseguono visite domiciliari".

"Purtroppo siamo ancora lontani dallo scrivere la parola fine, il virus continua a vivere tra noi e quindi vi posso solo dire di tenere sempre i giusti comportamenti. Vi confermo - conclude - che per il 6/7 febbraio sarà eseguito lo screening di massa presso la palestra del campo sportivo".