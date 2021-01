Camioncino fuori strada alle porte di Siurgus

Tre persone a bordo del mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente nel pomeriggio lungo la strada che da Siurgus Donigala conduce ad Orroli, a pochi chilometri da Siurgus.

Erano le 17 circa quando un camioncino Daily con tre persone a bordo (due giovani di Siurgus e uno di Ortacesus) è uscito di strada per evitare degli animali che avevano invaso la carreggiata. Il mezzo si è ribaltato più volte sbalzando i passeggeri fuori.

Sul posto sono intervenute dopo pochi minuti l’ambulanza Emergency Sardegna da Senorbì e l’ambulanza di Mandas che hanno prestato soccorso a due ragazzi. Questi sono stati trasportati a Cagliari in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Siurgus Donigala.