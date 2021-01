Allerta meteo nell'Isola per pioggia e vento

Codice giallo per pioggia e vento, possibili mareggiate sulla costa occidentale

Di: Redazione Sardegna Live

E' Allerta gialla per quanto riguarda il meteo in Sardegna. Nelle prossime ore sono attese abbondanti precipitazioni. Il bollettino di codice giallo, valido dalle 18 di venerdì alle 24, è stato emesso della Protezione civile regionale per quanto riguarda le aree Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, un'intensa perturbazione atlantica investirà l'Isola sospinta da forti venti di Libeccio e di Scirocco con raffiche sino a 70-100 km/h. Il fenomeno provocherà burrasche e nubifragi, rendendo il Mar di Sardegna molto mosso o addirittura agitato con possibili mareggiate sulle coste esposte a occidente.