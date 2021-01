“Mistero” a Ossi. Per l’Ats è positivo al Covid, ma è morto 12 anni fa

Il sindaco chiede spiegazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Consultando l’elenco dei casi positivi al virus Sars Cov-2 nel proprio comune, il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, ha riscontrato un’anomalia.

“Nell'elenco dei casi di positività al Covid - dice il primo cittadino – risulta una persona di Ossi che in realtà è deceduta 12 anni fa”.

Lubinu spiega che “il suo nome è (era) Matteo, è nato (nacque) a Ossi nel 1926 ed è deceduto (morì) a Ossi nel 2008, ma compare nel database degli attuali positivi”.

Non può essere un caso di omonimia perché accanto al nome è presente la data di nascita, per questo il sindaco si dice “veramente curioso di capire per quale assurdo giro quel nome è comparso dentro il portale dell'ATS…”.