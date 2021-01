Spaccio di droga ad Assemini, carabinieri appostati arrestano un giovane

Dovrà scontare 8 mesi di reclusione e pagare 600 euro di multa

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri ad Assemini, intorno alle ore 20:45, al termine di un paziente appostamento, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne del posto, ben conosciuto dai militari per pregresse vicende.

Gli uomini dell’Arma, come da loro riferito, hanno iniziato a osservare i movimenti del giovane dalle 18:30 e quando in Via Sardegna, nei pressi del piazzale antistante alle palazzine "Area", hanno assistito a una cessione, sono intervenuti bloccandolo prima che potesse disfarsi della droga restante.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il 21enne, è stato trovato in possesso di 52 bustine contenenti marijuana, pari a 80 grammi complessivi, di 235 euro, di due bilancini di precisione, nonché di materiale per il confezionamento, contenuti in una busta in cellophane trovata nella sua disponibilità.

L’acquirente, fermato mentre era ancora in possesso di una dose pari a grammi 2 della stessa sostanza, verrà segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

L’arrestato, al termine dei necessari adempimenti, su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari, dove ha patteggiato 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa.