Cagliari. Auto contro bus in Viale Marconi

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, un’Alfa Romeo Stelvio, guidata da un 54enne residente a Quartu, dopo aver nel tentativo di immettersi in Viale Marconi, all'altezza dell'ingresso in via Mercalli, si è scontrata con un autobus diretto verso Quartu.

Illeso il conducente dell'auto, mentre l’autista dell'autobus è rimasto bloccato all'interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118.

E’ stato trasportato al Pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.