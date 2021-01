Furto di canapa indiana ad uso terapeutico, i Carabinieri sulle tracce dei ladri

Rinvenuto il veicolo adoperato dai malviventi

Di: Alessandro Congia

Ieri a Villanovafranca, del corso della serata, i Carabinieri della locale Stazione, della Stazione di Gesturi, di quella di Barumini e del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, sono intervenuti in località “Riu Pisanu” presso un’azienda agricola per la produzione di “cannabis ad uso terapeutico” dove, poco prima, ignoti avevano forzato un cancello della piantagione e dall’interno di un capannone avevano portato via un autocarro furgonato, sul quale avevano caricato alcuni sacchi di canapa sativa, dichiarata come priva di principio attivo (tetraidrocannabinolo) e alcune attrezzature agricole, per poi darsi alla fuga a bordo dello stesso mezzo.

Le immediate ricerche condotte dagli uomini dell’Arma nelle stradine e sugli sterrati circostanti, hanno consentito in circa un’ora di rinvenire il veicolo a pochi km dal luogo del furto, in località “Riu Sa Canna” di Villamar, abbandonato dagli autori che, vistisi braccati, sono fuggiti a piedi per le campagne d’intorno, lasciando all’interno del veicolo anche le piante essiccate sottratte poco prima.

I beni sono stati restituiti al proprietario, previ accertamenti tecnici per la ricerca d’impronte digitali e altre tracce utili per addivenire all’individuazione dei malviventi. Quella canapa avrebbe potuto essere venduta come stupefacente, essendo morfologicamente del tutto simile alla marijuana. Si sono inoltre rilevati danni alla recinzione per circa 1000 (mille) euro e sussiste pertanto anche il reato di danneggiamento.