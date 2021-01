E’ caccia ai latitanti del sodalizio desulese, blitz negli ovili nella zona di Carbonia

Operazione “Maddalena”, i Carabinieri cercano ancora tracce dei complici della banda

Di: Alessandro Congia

Perquisizioni in corso, dall’alba di questa mattina, da parte dei Carabinieri di Carbonia, nell'ambito del territorio della Compagnia, all’interno degli ovili dei desulesi trapiantati in quell'area per la ricerca dei latitanti sfuggiti alla cattura nell'operazione Maddalena.

Nei giorni scorsi vi avevamo dato il resoconto delle attività dei militari dell’Arma con i clamorosi arresti di alcuni componenti del sodalizio, dedito alle rapine ai furgoni portavalori degli istituti di vigilanza (Quì potete leggere la notizia https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/64628/armi-assalti-a-caveau-e-furgoni-portavalori-32-arresti).

Nell’operazione in corso sono coinvolte diverse pattuglie delle stazioni e della Radiomobile della Compagnia, 4 squadre dei Cacciatori dello squadrone di Abbasanta, una squadra Cinofili di Cagliari e un elicottero dell’11° Nec CC dì Cagliari.