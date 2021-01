Infermiere infedele scoperto dai Carabinieri: rubava i medicinali dall’ospedale

Il dipendente è stato denunciato in Procura

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Bonorva hanno denunciato un infermiere in servizio presso l’ospedale civile di Sassari per aver sottratto illecitamente materiale sanitario e medicinali di vario genere ad uso ospedaliero per custodirli presso la propria abitazione.

L’indagine, durata diversi mesi e condotta con estrema attenzione dai militari, ha permesso di ricostruire l’appropriazione, dai depositi dal magazzino, di materiale che serviva al reparto per le operazioni medicali quotidiane nonché dispositivi di protezione individuali, utili per il contrasto alla pandemia da Covid-19.

L’esito dell’attività è confluita in un’informativa di reato depositata presso la Procura della Repubblica di Sassari che ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile per il reato di peculato, disponendo anche un decreto di perquisizione domiciliare. Di fatto, grazie anche all’ausilio dei carabinieri della compagnia di Sassari, le operazioni hanno permesso di individuare e sequestrare una sorta di deposito parallelo: medicinali, mascherine chirurgiche, garze, bendaggi, pomate, soluzioni idroalcoliche e guanti di vario genere. il materiale veniva sequestrato è sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria.