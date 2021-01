Controlli dei Carabinieri, tre persone denunciate

Diverse le tipologie di reato, una persona è stata anche segnalata in Prefettura come assuntore di droga

Di: Alessandro Congia

A conclusione degli accertamenti scaturiti dalla presentazione di una denuncia presso quel comando, i Carabinieri della Stazione di Gergei deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, per i reati di lesioni personali e minaccia, un 45 enne del luogo resosi responsabile nel mese di novembre 2020 di aggressione e minaccia ai danni di altro uomo. L’episodio, verificatosi al culmine di un litigio sorto per motivi riconducibili a dissidi lavorativi, obbligava la vittima a recarsi presso struttura ospedaliera dove gli venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Ancora, il 16 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Gergei deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, per il reato di ricettazione, un 32 enne del posto. Nel corso di mirata attività di controllo nell’agro, i militari rinvenivano, all’interno di un ovile a lui in uso, numerosi infissi di vario tipo di dubbia provenienza e per il cui possesso lo stesso non forniva valide giustificazioni. Gli immediati accertamenti consentivano di dimostrare che tali materiali erano il provento di un furto consumato nel settembre del 2019 ai danni di un’azienda locale. La refurtiva, immediatamente sottoposta a sequestro, veniva poi restituita al legittimo proprietario.

I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, durante il controllo di un ciclomotore di un giovane del luogo, hanno accertato che il mezzo stava circolando con la targa di altro veicolo, sprovvisto di assicurazione RCA obbligatoria e già sottoposto a sequestro. Il ciclomotore quindi è stato sequestrato ai fini della confisca.

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese, nel corso di un servizio volto alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in Lotzorai (NU), hanno fermato e perquisito un giovane del ’96, residente a Girasole, che sin da subito mostrava nervosismo. Al termine della perquisizione venivano rinvenuti 8 grammi di marijuana nascosti all’interno dello zaino. I militari, oltre all’immediato sequestro della sostanza, provvederanno a segnalarlo alla prefettura di Nuoro ai sensi dell’Art.75 del Dpr 309/90.