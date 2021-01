Cagliari. Spaccio a conduzione familiare: arrestata una coppia

Due giovani in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Cagliari nella città e nell’hinterland.

In particolare, nel quartiere di “San Michele”, nella tarda serata di ieri, gli Investigatori dei “Falchi” della Squadra Mobile in insieme al Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Cagliari e del Nucleo Cinofili della Polizia di Stato di Oristano, hanno arrestato una giovane coppia. Si tratta di Enrico Fois, 29 anni, e Alessandra Soddu, di 28, entrambi cagliaritani, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I poliziotti, come da loro riferito, hanno compiuto una meticolosa attività di indagine, durante la quale hanno osservato che presso uno stabile in Piazza Medaglia Miracolosa vi era un continuo via vai di acquirenti, tossicodipendenti, che raggiungevano l’appartamento della coppia ubicato al secondo piano, dove avveniva lo scambio droga-denaro.

Accertato il commercio illegale, è scattato il blitz. Mentre gli Investigatori facevano ingresso nella casa, la coppia avrebbe cercato di liberarsi del materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, lanciandolo dalla finestra, ma altri poliziotti, appostati nel giardino condominiale, hanno raccolto e sequestrato il tutto.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina, sostanza da taglio e 4.210€ in banconote. Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile, fa sapere sempre la Polizia, è emerso, inoltre, che la coppia, nonostante fruisse del sostegno del reddito di cittadinanza, conducesse un alto tenore di vita: all’interno dell’abitazione gli agenti hanno constatato la presenza di oggetti tecnologici di altissimo valore, abbigliamento firmato ed elementi di arredo pregiati.

I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Fois è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Uta mentre la compagna presso l’abitazione in attesa della convalida di arresto.