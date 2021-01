Festa di Sant'Efisio: iscrizione nell'Elenco associazioni entro il 31 gennaio

Tutte le richieste dovranno essere inviata tramite email all'indirizzo di posta elettronica turismo@comune.cagliari.it

Di: Redazione Sardegna Live

Per richiedere la partecipazione di devoti in abito tradizionale alla processione cittadina che si svolgerà il 1 maggio dall'uscita del simulacro del Santo dalla chiesa di Stampace sino all'uscita da Cagliari, e il 4 maggio al suo rientro, gli interessati hanno tempo sino al 31 gennaio 2021 per presentare nuove iscrizioni, o per l'aggiornamento dei dati già presenti nell'Elenco associazioni Sant'Efisio.

Informazioni possono essere reperite attraverso il portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto). Per ulteriori indicazioni, il Servizio Attività produttive e Turismo Disponibile ha messo a disposizione il seguente contatto telefonico: 070.6778563 .

