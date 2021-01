Cagliari. Finisce in carcere per aver ripetutamente violato il divieto di dimora

Il giovane era coinvolto nell’indagine sullo spaccio di droga proprio in quella zona, con il ruolo di pusher.

Di: Redazione Sardegna Live

Continuava a gravitare nei pressi di piazza del Carmine, nonostante fosse destinatario del divieto di dimora nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, emesso nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato di Cagliari “Pusher 2”.

Darboe Abdou, 24 anni, cittadino della Nuova Guinea, era coinvolto nell’indagine sullo spaccio di droga proprio in quella zona, con il ruolo di pusher.

Nello specifico, erano state 11 le misure cautelari del divieto di dimora che la Polizia di Stato di Cagliari aveva notificato lo scorso 10 dicembre ad altrettanti stranieri, domiciliati nello stabile occupato abusivamente in via Riva di Ponente e circa 50 i cittadini extracomunitari identificati.

I provvedimenti erano stati emessi dal Gip del Tribunale di Cagliari, nell’ambito di un articolato procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica di Cagliari e mirato a disarticolare la piazza di spaccio cittadina, insistente tra Piazza del Carmine e via Roma.

L’attività compiuta dagli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile era iniziata da diversi mesi, con servizi di osservazione e pedinamento dei soggetti gravitanti nell’area attenzionata, in cui sono state documentate numerosissime cessioni di droga, cocaina, hashish e marijuana, nei confronti soprattutto di giovani, fra cui anche minorenni.

Successivamente, come riferito dalla Polizia, gli stessi investigatori della Squadra Mobile hanno riscontrato le ripetute violazioni del divieto di dimora da parte del giovane 24enne, per questo motivo lo stesso Gip ha disposto l’aggravio della misura emettendo per lui il provvedimento dell’ordine di custodia cautelare in carcere.

Ieri mattina, al termine di uno specifico servizio di osservazione, i poliziotti hanno individuato e bloccato lo straniero proprio nei pressi di piazza del Carmine, traducendolo presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.