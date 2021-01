Aeroporto, crollo traffico voli: dramma per i lavoratori che rischiano il lavoro. Tocco: “Non li lasceremo soli”

La vicenda rimbomba anche a palazzo Bacaredda, per voce del Presidente del Consiglio Comunale. La Sogaer, la società di gestione dello scalo “Mario Mameli” di Elmas-Cagliari ha 600 dipendenti tutti in cassa integrazione ordinaria dallo scorso marzo 2020

Di: Alessandro Congia

“Il Consiglio comunale di Cagliari garantirà il massimo supporto ai dipendenti dell’aeroporto di Elmas in questo difficile contesto dettato dalle ripercussioni della pandemia, con un crollo verticale del traffico dei passeggeri sullo scalo”.

Lo rimarca il presidente dell’assemblea municipale Edoardo Tocco, che assicura un provvedimento dell’emiciclo atto ad assicurare ogni azione tesa a “salvaguardare le condizioni lavorative dei circa 600 addetti impegnati nello scalo del capoluogo. Non vogliamo che la contingenza finanziaria dell’aeroporto, prodotta dal minor numero di voli sull’impianto a causa del lockdown, possa incidere negativamente sul futuro occupazionale dei lavoratori – continua il presidente dell’organismo di Palazzo Bacaredda – Occorre salvaguardare in ogni modo la centralità del più importante asset turistico della Sardegna”. Un polo strategico per il capoluogo, grazie al traffico dei turisti che giungono a Cagliari: “Abbiamo il compito di fare fronte comune per assicurare che l’aeroporto possa continuare a svolgere le sue attività – conclude Tocco – con l’impegno di tutti i lavoratori all’interno dello scalo. Non basta. Sin dai prossimi giorni, in sinergia con il sindaco Truzzu e i capigruppo consiliari, avvieremo un disegno atto a dare un supporto ai dipendenti impegnati in questa vertenza”.

Consiglio Regionale: incontro dei capigruppo con una delegazione di rappresentanti sindacali dell’aeroporto di Elmas

“Massima attenzione e impegno comune di tutti i gruppi consiliari sul problema strategico del trasporto aereo”. Li ha rassicurati il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, questa mattina con i Capigruppo, ha ricevuto una delegazione di rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’aeroporto di Elmas.

I rappresentanti sindacali, nei loro interventi, hanno chiesto più attenzione dalla Regione per i lavoratori del comparto e sollecitato una azione fortemente incisiva delle istituzioni regionali nel trasporto aereo perché, hanno sottolineato, “la politica dei trasporti non può essere lasciata solo al mercato ed alle compagnie”, soprattutto in Sardegna ed in un momento di grandissima difficoltà di tutto il settore. I vettori e le società stanno cercando di arrivare il più possibile preparati alla fase di “ripartenza”, hanno ricordato ancora i sindacalisti, e ciò determina una politica molto “aggressiva” delle compagnie (anche le più strutturate) alla ricerca delle rotte più remunerative.

Uno dei temi affrontati nell’incontro di questa mattina è stato anche il prossimo bando per la continuità territoriale, la cui approvazione è ormai necessaria entro il mese di aprile.

Il Presidente ha riferito della massima attenzione del Presidente della Regione Solinas e della Giunta in ordine ad un asset strategico come quello dei trasporti aerei.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti i consiglieri regionali Piero Comandini e Valter Piscedda del Pd, Dario Giagoni per la Lega, Roberto Li Gioi del M5S, Fausto Piga di Fdi e Massimo Zedda dei Progressisti.