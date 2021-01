Cane denutrito e maltrattato vagava sulla provinciale 90 col rischio di essere ucciso: salvato dai Carabinieri

Il suo proprietario è stato denunciato alla Procura

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri di Aglientu, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, lungo la provinciale 90, hanno notato un cane di razza segugio maremmano - visibilmente disorientato – mentre attraversa la strada. I militari lo hanno messo in sicurezza per impedire che creasse pericolo per sé stesso e per gli utenti della strada, ma subito si accorgono delle precarie condizioni di salute dell’animale e gli prestano le prime cure.

I Carabinieri hanno poi contattato nell’immediatezza il proprietario, un cacciatore, che ha confermato l’allontanamento del cane durante una battuta di caccia al cinghiale: il veterinario di turno, ha poi constatato sia varie patologie nonché l’avanzato stato di denutrizione dell’animale, condizioni che non lo rendono idoneo alla caccia ma che al contrario avrebbero reso necessario un periodo di cure e riposo. Il cane è stato pertanto affidato ad una idonea struttura e per il proprietario è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali.