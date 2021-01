Malore in strada, 47enne muore a Cagliari

Inutili i soccorsi, niente da fare per l'uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Il dramma si è consumato questa mattina a Cagliari, dove un uomo di 47 anni ha avvertito un malore accasciandosi in strada. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori giunti sul posto.

E' successo attorno alle 11.15 in via Liguria, i soccorritori del 118 hanno operato per mezz'ora.

Anche la Polizia locale sul posto per gli accertamenti e l'identificazione.