Apre il McDrive: i sassaresi non resistono alla tentazione. Coda lunghissima di auto per ordinare

Traffico gestito da una pattuglia della Polizia municipale

Di: Redazione Sardegna Live

Il nuovo ristorante McDonald’s di Sassari, situato in Via Predda Niedda 21, aperto venerdì scorso, 15 gennaio, ha già riscosso un grandissimo successo. Che sia a causa del lockdown per i bar e i ristoranti o per semplice curiosità, in tantissimi si mettono in coda per ordinare un panino nel nuovo locale.

In particolare, c’è un video, il cui autore è per ora sconosciuto, che si è diffuso soprattutto via WhatsApp. Un ragazzo, con condiviso stupore, ha ripreso la lunghissima coda di auto che si è creata in via Predda Niedda. "Un grave incidente stradale? No è la fila per il McDonald’s".