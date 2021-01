Sorradile. Cani incastrati in un cunicolo: salvati dai Vigili del fuoco

Intervento durato circa quattro ore

Di: Redazione Sardegna Live

La sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di soccorso per due cani rimasti incastrati in un cunicolo.

Il proprietario è riuscito a individuare i due animali in difficoltà in una pietraia in località Santa Maria Turrana a Sorradile.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Abbasanta che giunti sul posto hanno provveduto, con tecniche SAF (SpeleoAlpinoFluviale), a calarsi nei cunicoli e a soccorrere i due cani che, in buone condizioni di salute, sono stati riaffidati al proprietario dopo intervento durato circa quattro ore.