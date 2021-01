Acquista una consolle online ma viene truffato, il colpevole un sardo residente in Piemonte

Vittima della truffa online un 43enne di Mandas

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri della Stazione di Mandas, a conclusione di un’accurata attività d’indagine, scaturita dalla querela presentata da un 43enne geometra del luogo, incensurato, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 42enne cagliaritano residente a Luserna San Giovanni (TO), gravato da precedenti specifiche denunce.

I militari operanti hanno accertato come l’autore del raggiro, dopo aver posto in vendita una consolle per dj sul sito “subito.it”, avesse ricevuto dal querelante un bonifico di 519 euro tramite vaglia postale, senza poi spedire la merce promessa sull’annuncio.

Agli accertamenti hanno contribuito anche i carabinieri della cittadina piemontese, che hanno potuto verificare presso l’ufficio postale del luogo chi fosse stato ad andare a riscuotere il vaglia, fornendo copia della propria carta d’identità.