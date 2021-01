Alla guida sotto l'effetto di eroina, in auto siringhe usate e un laccio emostatico

Fermato dai carabinieri: patente ritirata

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a San Sperate, in via XI febbraio, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per guida in stato di alterazione da uso di stupefacenti un 54enne di Villasor, disoccupato. L'uomo sarebbe stato sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di alterazione psicofisica e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, sarebbe stato trovato in possesso di un laccio emostatico, due siringhe usate e una fiala di medicinale vuota.

L’uomo, invitato a sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari a determinare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche, si sarebbe rifiutato dichiarando di essere tossicodipendente abituale e di avere appena fatto uso di eroina.

Quanto rinvenuto sarebbe stato così sottoposto a sequestro dai carabinieri. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo rimesso nella disponibilità del proprietario, una terza persona estranea alla vicenda. "È solo l’ultimo esempio - fanno sapere i carabinieri -. L’eroina è tornata ad essere una triste realtà, come episodi anche molto recenti dimostrano".