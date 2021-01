Pfizer: in Sardegna la metà dei vaccini

Anziché 14mila dosi ne arriveranno nell'Isola 7mila. Solo per sei regioni non ci saranno tagli

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno 7.020 anziché 14.040, come previsto inizialmente, le dosi di vaccino Pfizer in arrivo oggi in Sardegna. I tagli previsti dall'azienda farmaceutica in Europa interesseranno anche l'Isola, come annunciato ieri dal commissario Domenico Arcuri. Solo sei regioni italiane non conosceranno variazioni (Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta).

Le quantità previste dovrebbero ristabilizzarsi il prossimo 25 gennaio, come ha spiegato la stessa Pfizer, dopo che il Codacons ha presentato nei confronti della casa farmaceutica un esposto in 104 Procure per abuso di posizione dominante.

Nel Paese arriveranno oggi 397.800 dosi, ben 164.970 in meno (un ammanco del 29%) di quanto stabilito.