Fiamme in un'abitazione a Nuoro

L'intervento dei Vigili del Fuoco in Via Mannironi

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio in un'abitazione a Nuoro. Intorno alle 13:30, due squadre dei Vigili del Fuoco del capoluogo barbaricino sono intervenute in via Mannironi. Presso il condominio “La quercia” era infatti divampato un incendio in un appartamento. L’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco ha consentito di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Al momento dell’incendio si trovano all’interno dell’abitazione due persone che non sono state interessate dall'evento e sono state rapidamente evacuate dall’abitazione. Le fiamme avrebbero avuto origine in un balcone esterno, interessando le varie masserizie presenti.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. Da una prima ricostruzione degli eventi sembrerebbe le fiamme hanno avuto origine per cause accidentali.