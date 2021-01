Si sente male, chiama il 118 ma una volta scesa in strada si accascia e muore

Il drammatico episodio è avvenuto a Is Mirrionis: inutili i soccorsi del personale sanitario, la 53enne è morta quasi certamente per cause naturali. Sul posto medico legale e gli operatori della Volante della Questura

Di: Alessandro Congia

Ha iniziato a sentirsi male, ha chiamato il 118, ma una volta giunta in strada si è accasciata ed è morta. La notizia è confermata dalla Questura di Cagliari: una 53enne di Cagliari, residente nel quartiere di Is Mirrionis, è deceduta nella tarda mattinata odierna quasi certamente per cause naturali (così come è stato accertato dal medico legale).

Sul posto, oltre alla Mike Medicalizzata del 118, anche il medico legale e gli agenti delle Volanti del 113: il magistrato di turno ha disposto la consegna della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.