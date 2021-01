Spaccio nel parco cittadino, fermato un minorenne

Sul posto i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

A conclusione di un'indagine per spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dalla Stazione Carabinieri di Senorbì, con un mirato servizio coordinato da parte della Compagnia di Dolianova, è stato effettuato un controllo nel luogo di ritrovo prescelto da diversi giovani di Senorbì e paesi limitrofi, un parco frequentato da persone di tutte le età, sede ideale per lo scambio di stupefacenti.

Mentre un gruppo di carabinieri in borghese osservava l'area da posizione defilata, alcune gazzelle si tenevano pronte a intervenire. Nel servizio veniva tratto in arresto per cessione di sostanza stupefacente (una dose di marijuana, mentre da successiva perquisizione personale venivano rinvenuti ulteriori 15 grammi della stessa sostanza, suddivisa in dosi pronte per la cessione) un 17enne del luogo, con precedenti denunce a carico nonostante la giovane età, posto dall'Autorità Giudiziaria minorile ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto fissata per lunedì.

Un altro minore, acquirente, veniva invece segnalato quale assuntore alla Prefettura di Cagliari. Anche lui è una vecchia conoscenza dei militari per vicende pregresse non propriamente edificanti, ma il consumo di stupefacenti non costituisce reato bensì semplicemente illecito amministrativo. I servizi di osservazione di quella piazza proseguiranno nei prossimi giorni. Erano stati sospesi per il coprifuoco delle ultime settimane e l'impraticabilità del parco per gli acquazzoni del recente periodo.