Piazza Del Carmine, crocevia costante dello spaccio di droga: i Carabinieri fermano due persone

Si tratta perlopiù di cittadini che stazionano ogni giorno nelle panchine attorno allo slargo di fronte alle Poste Centrali

Di: Alessandro Congia

Ieri sera una Gazzella dei Carabinieri del Radiomobile di Cagliari transitava, verso le ore 22, attorno a Piazza del Carmine. Succede normalmente nella principale area di spaccio del capoluogo. Come sempre succede, i due militari rallentavano la marcia per meglio osservare il movimento degli stranieri che facevano crocchio in diversi punti d'intorno.

Non sfuggiva ai carabinieri il movimento istintivo di due di loro. Si voltavano lentamente, allontanandosi dal punto in cui si era fermata il mezzo militare. Al contempo infilavano qualcosa sotto i pantaloni. I due carabinieri intervenivano immediatamente, bloccavano i due gambiani, chiamandoli ad alta voce. I due si paralizzavano dinnanzi alla determinazione dei due uomini dell'Arma. Una seconda Gazzella interveniva immediatamente e i due fermati venivano condotti in via Nuoro, controllati a vista. Dalla perquisizione saltava fuori un piccolo sacchetto di cellophane, contenente undici grammi di marijuana.

Il detentore asseriva di farne uso e nessuno poteva dimostrare il contrario in assenza di elementi probatori ulteriori. Dalle verifiche sull'identità dei due emergeva che entrambi non avrebbero potuto recarsi a Cagliari per pregresse vicende giudiziarie. Il primo aveva un obbligo di dimora a Sestu ed il secondo un divieto di dimora nel capoluogo. Venivano fotosegnalati ai fini della completa identificazione. Per entrambi vi erano i presupposti per essere denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per inosservanza di un provvedimento dell'autorità. È solo l'inizio. Nei prossimi giorni i servizi in Piazza del Carmine verranno intensificati, un'azione preventiva ma anche di contrasto, volta a rendere più vivibile un angolo così bello della città.