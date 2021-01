Pattada. Tamponi per la ripresa delle attività scolastiche: 3 positivi

Gli esiti dei test rapidi hanno evidenziato 259 negatività e tre positività. "Indice di un comportamento responsabile durante le festività natalizie"

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri a Pattada sono stati effettuati i tamponi rapidi su docenti, alunni e personale in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza. Sono tre le persone risultate positive, come comunicato ieri dal sindaco Angelo Sini.

"Come sapete, in data odierna sono stati effettuati 262 tamponi rapidi in vista del ritorno a scuola in presenza. I risultati sono stati 259 negativi e 3 casi che necessitano di ulteriore verifica - riferisce il primo cittadino -. Un risultato che fa ben sperare, indice di un comportamento responsabile dei nostri cittadini durante il periodo delle festività natalizie".

"Le 3 persone sono già state contattate, quindi se non avete ricevuto alcuna telefonata vuol dire che voi e i vostri bambini siete negativi".