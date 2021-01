Nuovo Dpcm: in Sardegna musei aperti, ok a spostamenti in seconde case

Il nuovo decreto introduce le zone bianche (per il momento nessuna regione vi rientra)

Di: Redazione Sardegna Live

E' valido a partire da oggi fino al 5 marzo il nuovo Dpcm anti-Covid. Da domani, 17 gennaio, entreranno invece in vigore le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza: numerose regioni italiane entreranno in zona arancione, tre in zona rossa. La Sardegna, come è noto, rimarrà zona gialla. Il decreto introduce anche le zone bianche, seppure al momento nessuna regione abbia riportato l'emergenza pandemica in una situazione di controllo necessaria per considerarsi tale.

Nell'Isola riapriranno così i musei. Sarà vietato col nuovo Dpcm l'asporto per i bar dopo le 18. Lo stop alle piste da sci e il divieto di spostamenti tra Regioni scadranno il 15 febbraio, salvo proroghe, tutte le altre misure natalizie restano in vigore fino al 5 marzo. Rimane valido in tutto il Paese il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le seconde case nono sono raggiungibili in zona rossa, lo sono in zona arancione ma solo se nello stesso comune, in zona gialla purché all'interno dei confini regionali.

Ok alle visite a parenti e amici, ma massimo due persone, cui si possono aggiungere minori di 14 anni o disabili a carico, una volta al giorno. In zona gialle all'interno dei confini regionali, in zona arancione o rossa solo all'interno del medesimo comune.

Bar e ristoranti saranno chiusi al pubblico nelle zone rosse e arancioni. In zona gialla rimangono aperti fino alle 18 con massimo 4 persone per tavolo. Vietata la vendita da asporto di bevande, consentita quella di cibo. E' sempre possibile la consegna a domicilio.

Chiuse palestre e piscine. Sì allo sport all'aperto purché a distanza di due metri da un'altra persona. Vietati dunque gli sport di squadra o di contatto. Riaprono i musei nelle sole zone gialle, ma serrande abbassate per cinema e teatri.

Nelle aree gialle e arancioni gli studenti delle scuole superiori tornano in a seguire le lezioni in presenza almeno al 50% dal 18 gennaio. Tutti a casa a partire dalla seconda media in zona rossa.

Niente più quarantena per chi arriva dall'estero e ha effettuato un tampone rapido riportando esito negativo nelle 48 ore precedenti. Stop fino al 5 marzo per gli arrivi da Gran Bretagna e Irlanda.