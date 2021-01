Ora è ufficiale: la Sartiglia 2021 non si correrà

L'emergenza sanitaria spegne la festa a Oristano

Di: Redazione Sradegna live

La Sartiglia 2021 non si correrà. L'ufficialità è arrivata nella serata di ieri, quando l'Istituzione Sa Sartiglia della Fondazione Oristano si è riunita prendendo atto del perdurare dell'emergenza sanitaria e decidendo dunque di annullare la manifestazione carnevalesca.

I Gremi di San Giuseppe e San Giovanni vorrebbero salvaguardare almeno i momenti più strettamente legati alla ritualità. Per questo il sindaco e presidente della Fondazione Oristano Andrea Lutzu, insieme al presidente dell'istituzione Sa Sartiglia Luigi Cozzoli, e ai presidenti degli stessi Gremi, Antonello Addari e Nando Faedda, approfondiranno ulteriormente la questione con il Prefetto e il Questore di Oristano per verificarne la possibilità di svolgimento, in condizioni di assoluta sicurezza.