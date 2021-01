Coronavirus, i dati in Italia: 17.246 nuovi casi e 522 decessi

Sale al 10,7% il tasso positivi/test

Di: Giammaria Lavena

Sono 17.246 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Paese, su 160.585 tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono invece 522. Il totale dei contagi sale a 2.336.279, i morti a 80.848. Questi i dati nell'ultimo bollettino del ministero della Salute.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano di 22 unità (2.557), con un totale degli ingressi giornalieri di 164. I ricoverati in reparti non intensivi sono 23.110, ben 415 in meno rispetto al bollettino precedente. Gli attualmente positivi sono 561.380, in calo si 3.384 unità nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono guarite 1.694.051 di persone. La regione maggiormente colpita nell'ultimo aggiornamento è la Lombardia, che registra 2.587 nuovi casi. Seguono Veneto (2.076), Sicilia (1.867) e Lazio (1.816).