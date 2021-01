Covid, in Italia superati gli 80 mila morti

Il drammatico bilancio delle vittime dopo meno di 11 mesi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 507

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 507 le vittime del coronavirus registratesi in Italia nelle ultime 24 ore. Un numero che porta il bilancio a superare la drammatica soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326 in neppure 11 mesi dall'inizio ufficiale dell'epidemia.

I tamponi risultati positivi dall'ultimo bollettino sono 15.774, con un tasso di positività del 9%, in calo rispetto al 10,05% di ieri.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva cala di 57 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono 165, per un totale di 2.579 ricoveri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 187 in meno rispetto a ieri, per un totale di 23.525 unità. In isolamento domiciliare ci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono ora 564.774.