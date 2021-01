Arrivato in Italia il primo carico del vaccino Moderna

Ipotesi di aprire questa prima fase anche agli over 80 e ai docenti

Di: Redazione Sardegna Live

Sono in arrivo oggi le 47mila dosi di vaccini prodotte dalla casa farmaceutica Moderna e destinate all'Italia. Lo stock, una volta a Roma, sarà portato all'Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito in alcune Regioni.

Per questo primo lotto si valuta l'ipotesi di una consegna alle Regioni 'virtuose', quelle che in questa fase riescono a somministrare più rapidamente le dosi. In queste ore sta arrivando nel Paese anche il terzo carico di vaccini Pfizer.

Le prime 470mila dosi sono giunte in Italia trasportate dagli aerei della compagnia tedesca di spedizioni Dhl. Le consegne termineranno entro mercoledì mentre è al vaglio la possibilità di indicare ulteriori categorie per questa prima fase della campagna, con la dotazione Pfizer. Oltre a medici e ospiti delle Rsa, potrebbero partire già in questi giorni le vaccinazioni degli anziani over 80. Poi toccherebbe ai docenti.