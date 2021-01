Covid: Dcpm con nuovi parametri e restrizioni. Domani vertice Governo-Regioni

Zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti?

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per l'11 gennaio, domani, una riunione alla quale prenderanno parte Regioni, Anci e Upi. All'ordine del giorno le misure da includere nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Il meeting è in programma alle 10.30, sarà presente in video collegamento anche il ministro della Salute Roberto Speranza.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, nel nuovo Dpcm sarebbe prevista la conferma delle attuali misure mentre si stanno valutando nuove restrizioni, al momento non ancora definite del tutto. Il governo starebbe comunque pensando a un'ulteriore stretta. Uno dei parametri seguito potrebbe essere quello per cui se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa.

La proposta, avanzata dall'Istituto superiore di Sanità, è stata condivisa dal Cts ma dovrà essere concordata con le Regioni.