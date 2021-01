Coronavirus Italia, il bollettino odierno: 19.978 nuovi casi e 483 morti

I dati sulla pandemia di Covid-19 di sabato 9 gennaio 2021 diffusi dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile

Di: Redazione Sardegna Live

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 2.257.866 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 19.978, (La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.) +0,89% rispetto al giorno prima (ieri erano +17.533), mentre i decessi odierni sono 483, +0,62% (ieri erano +620), per un totale di 78.394 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.606.630 (La Regione Basilicata segnala che il numero dei guariti è in corso di verifica); complessivamente: 17.040 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1,07% (ieri erano +17.575). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 572.842, +2.453 rispetto a ieri, +0,43% (ieri erano -666).

I ricoverati sono 23.260, 53 in meno di ieri (-0,23%). Secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.593 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, sei in più di ieri tra ingressi e uscite: gli ingressi giornalieri sono 183. Il tasso di positività, ieri al 12,5%, è oggi al 11,6% : vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 11 sono risultati positivi. I tamponi oggi sono stati 172.119, ovvero 31.852 in più di ieri quando erano stati 140.267. I cittadini vaccinati sono 512.824 secondo i dati del 9 gennaio, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento sul sito del governo.