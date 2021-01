Asti, muore a 12 ore dal funerale del fratello: due gemelli vittima del Covid

Il virus non ha dato scampo ai "Gianbruno", noti e ben voluti in città. Il sindaco: "Indimenticabili"

Di: Giammaria Lavena

A distanza di 12 ore dal suo funerale si spegne anche il fratello gemello, erano entrambi positivi al Covid. Lunedì il virus si aveva portato via Bruno Bugnano, 66 anni, nel letto di casa sua, dove si trovava in quarantena. La scorsa notte è toccato al fratello Gianni, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Asti.

I due gemelli, attori e teatranti nel tempo libero, erano conosciuti da tutti ad Asti come "I Gianbruno" oppure “I fratelli Piripicchio” per il loro modo di salutare gli amici e per la loro coesione: sempre insieme, una vita all'insegna della condivisione. Avevano lavorato insieme nell'azienda di mangimi per animali Morando, poi come bidelli, adesso erano in pensione.

“A loro modo due personaggi - ricorda il sindaco Maurizo Rasero -. Conosciuti da tutti e sempre insieme. Si rivolgevano allo stesso modo al ricco o al povero, al colto o al sempliciotto, con appellativi divertenti o modi simpatici di salutare. Indimenticabile il ‘Ciao Piri’ che distribuivano a decine di persone in pochi metri di strada del centro”.

Foto da: La Stampa Asti