Dopo una lite il padre lo accoltella al torace: grave il famoso dj Joseph Capriati

Il dj casertano, famoso in tutto il mondo, sarebbe in pericolo di vita dopo il terribile episodio. Vive e lavora in Spagna ed era tornato a Caserta per trascorrere il periodo di pandemia con i genitori

Di: Giammaria Lavena

E' finito all'ospedale il famosissimo deejay casertano Joseph Capriati, che sarebbe stato accoltellato dal padre a seguito di una lite familiare. Quest'ultimo, 61enne incensurato, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e condotto in carcere.

Secondo una prima ricostruzione, nella serata di ieri un'accesa discussione per futili motivi sarebbe sfociata nel sangue. La lite avrebbe coinvolto diversi membri della famiglia, alla fine il padre avrebbe afferrato un coltello da cucina infilzando il figlio al torace.

Adesso Joseph, che per lavoro vive in Spagna ed era tornato a Caserta dai genitori poiché attualmente non operante a causa della pandemia, verserebbe in condizioni gravi, ricoverato al Sant'Anna e San Sebastiano.