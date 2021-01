Covid. In Italia leggero calo dei casi (17.533), forte incremento dei decessi (620)

Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva. Oltre 17.500 guariti e dimessi

Di: Giammaria Lavena

Sono 17.533 i nuovi contagi da coronavirus nel Paese, in leggero calo rispetto a ieri (18.020). Salgono invece i decessi, 620 contro i 414 del precedente bollettino. I tamponi effettuati sono 140.267, ieri circa 19mila in meno. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute.

Il tasso di positività cala al 12,5% (-2,3% rispetto a ieri). I contagi totali dall'inizio dell'emergenza sono 2.237.890, i decessi 77.911. Rimane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, 2.587. I ricoveri in reparti non intensivi aumentano invece di 22 unità, per un totale di 23.313.

Gli attualmente positivi sono 570.389 (666 in meno nelle ultime 24 ore), guariti e dimessi raggiungono quota 1.589.590 (+17.575). Le persone in isolamento domiciliare sono 544.489 (-688).