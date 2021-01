Covid Italia: 18.020 nuovi casi, 414 le vittime

Risale al 14,8% il tasso di positività

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale così a 2.220.361. L'incremento delle vittime è di 414 (77.291 totali).

Sono 121.275 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della salute, oltre 55mila meno rispetto al giorno prima. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì.

Salgono nuovamente anche i ricoveri per Covid sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.587 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di mercoledì tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono invece 23.291 pazienti, 117 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 571.055, +2.343 rispetto a mercoledì, mentre i guariti e i dimessi in un giorno sono 15.659 per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.572.015.