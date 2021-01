Coronavirus Italia, 20.331 nuovi casi e 548 morti: da domani ci ‘ricoloreremo’ di giallo

Ecco tutti gli aggiornamenti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 20.331 nuovi casi di coronavirus su 178.596 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 2.201.945.

I decessi sono stati 548, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 76.877. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.571, 2 in più rispetto a ieri. In Veneto altri 3.638 contagi, 1.581 in Puglia, 1.576 in Emilia Romagna. Intanto, i vaccinati hanno superato quota 260mila.

Da zona rossa a gialla, ma nel week end nuovamente al 'chiuso'

Ancora in crescita i numeri dei contagi del Coronavirus in Italia. Ma calano i morti (cento in meno) come rivela il bollettino del ministero della Salute del giorno dell'Epifania, in cui tutto il nostro paese è zona rossa.

Da domani entrano in vigore le nuove misure, stabilite dal decreto firmato il 4 gennaio: se giovedì 7 e venerdì 8 gennaio ci ricoloreremo di giallo, per il weekend il paese tornerà arancione, mentre dall'11 al 15 gennaio si ripresenterà la divisione in zone per regioni, per cui sono attesi i dati dell'Iss dell'8 gennaio.