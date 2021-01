Covid. In Italia 10.800 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Miozzo (Cts): "Situazione ancora critica e instabile"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 348. Lo rende noto il ministero della Salute che ha diffuso l'ultimo bollettino. Rimane invariato rispetto a domenica il tasso di positività al Covid in Italia (13,8%).

Sono stati 77.993 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In diminuzione i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia (-4 rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite,136 nuovi i ingressi).

I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, contro i 2.583 di domenica. Nei reparti ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di domenica. Aumentano i guariti o dimessi, 16.206, per un totale da inizio pandemia di 1.520.106. Le vittime arrivano invece a quota 75.680.

"Credo che i prossimi giorni sono ancora di attesa. Non possiamo veramente abbassare la guardia, la situazione è ancora critica e decisamente instabile". Sono le parole del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo dopo essersi vaccinato allo Spallanzani di Roma. "Stiamo verificando l'andamento della curva epidemica che ci dice che la curva si è stabilizzata, non sta scendendo. Alcune regioni hanno un Rt che sta salendo e in tre sono sopra l'1 - prosegue Miozzo - Verificheremo dopodomani quale è il parametro per l'intero Paese sulla base degli ultimi dati disponibili".

"In questo momento verifichiamo il risultato dei giorni dello shopping pre-natalizio con l'assalto ai negozi. E' molto probabile che ci sarà una decrescita, che le due settimane di restrizioni che il Governo ha imposto al Paese daranno dei risultati. Ma i risultati li vedremo a partire dalla settimana prossima. Verso la metà di gennaio verificheremo se la curva ha beneficiato delle restrizioni dolorose che sono state imposte agli italiani" ha aggiunto.