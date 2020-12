Covid: vaccinati già 14.334 italiani

Immunizzati 7.813 donne e 6.521 uomini, la fascia di età più interessata quella fra 50 e 59 anni

Di: Redazione Sardegna Live

E' di 14.334 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia al 31 dicembre. I dati sono consultabili e disponibili da oggi, in tempo reale, sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco, sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza e altri portali istituzionali. I dati sono in continuo aggiornamento. Al momento risultano essere stati vaccinati 7.813 donne e 6.521 uomini.

E' la Lombardia la regione italiana con il maggiore numero di dosi di vaccino anti-Covid 1.545 sulle 80.595 consegnate (l'1,9% del totale).

Sono 12.953 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, 764 i rappresentanti del personale non sanitario e 617 gli ospiti di strutture residenziali. La fascia di età di soggetti tra 50 e 59 anni è quella maggiormente interessata dalle vaccinazioni anti-Covid.