Rocco Siffredi confessa: “Ho fatto sesso anche mentre ero positivo al Covid, ho avuto tante difficoltà”

Di: Redazione Sardegna Live

Neanche il Covid ferma Rocco Siffredi. Il celebre pornoattore ha contratto il virus insieme alla moglie Rosza e ai figli in Ungheria e ora ha rivelato in diretta Instagram con Le Iene di aver fatto sesso anche durante la malattia, senza nascondere di aver avuto qualche difficoltà. “Non ho mai smesso di fare sesso: io ero positivo, anche mia moglie lo era e quindi non abbiamo mai rinunciato al piacere. Ho usato qualche senso in meno lasciando molto all’immaginazione. Ho dovuto immaginare tante cose a causa del Covid infatti non sentivo gli odori. Lo riporta, on line, il Fatto Quotidiano.

Anche dopo che ero guarito ho avuto tante difficoltà “Ci sono voluti 40 giorni prima di tornare negativo! Ho avuto febbre, nausea, mal di testa, poco olfatto e il gusto? Tutto sapeva di calce – ha spiegato ancora Rocco Siffredi - Ora lentamente sta tornando tutto normale. Puoi essere figo ricco o forte, ma se ti becca ti fa male”. Per il momento, però, Rocco non ha intenzione di vaccinarsi: “Aspetterò! Io ho avuto per 40 giorni il Covid quindi preferisco aspettare”.…“, ha raccontato.

Infine, un pensiero per il nuovo anno ormai alle porte: “Il 2021 sarà un anno di rinascita. Ora sia uomini che donne si ritrovano come in letargo, ma attenzione perché quando finisce tutta questa storia scoppia la bomba atomica del sesso. Ci saranno orge gigantesche e io dovrò organizzare party infiniti e finalmente potremo dire Vaffa virus, welcome back life!”.

(Fonte Il Fatto Quotidiano)