Spadafora: "Riaprire piscine e palestre entro fine gennaio"

'Ma dobbiamo prima valutare andamento contagi'

Di: Redazione Sardegna live

"Penso sia possibile, seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto stamattina al programma di Raitre Agorà.

Si dovrà tenere conto dell'andamento dei contagi, ha spiegato, "ma l'apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile. Vorrei lanciare un segnale di tranquillità".

Il governo "sta lavorando con il cts su questo. Prima della chiusura di ottobre avevamo predisposto un protocollo anche molto rigido e dato un fondo perduto consistente, non pochi spiccioli, per far coprire le spese fatte per mettersi in regola. Ma l'apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile. Vorrei lanciare un segnale di tranquillità, l'obbiettivo di aprire entro fine gennaio palestre centri danza piscine, seppur con alcune limitazioni, penso sia assolutamente possibile".